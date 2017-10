As 10 faculdades de medicina mais caras do Brasil

Medicina é para os fortes – e não é a lida cotidiana com ferimentos e sangue que leva a essa conclusão.

A concorrência com centenas de outros candidatos no Enem e nos demais vestibulares para conseguir uma vaga no curso é só o começo. Além de ser a graduação mais disputada do país, tornar-se médico pode ser muito caro. O custo da formação em universidades particulares chega a mais de R$ 13 mil por mês e as matrículas alcançam a casa dos R$ 15 mil – na ocasião da formatura, a conta estará em mais de R$ 1 milhão.

Muitas famílias encaram as altas mensalidades pagas ao longo dos seis anos de faculdade – além de matrículas, livros e cursos extras – como um investimento, acreditando no bom retorno financeiro que a carreira costuma dar. Por outro lado, as instituições justificam seus preços com a necessidade de infraestrutura de ponta – laboratórios, consultórios, aparelhagem moderna e tecnológica – e corpo docente altamente capacitado.

Abaixo, listamos dez dos cursos de medicina mais caros do Brasil. Algumas dessas instituições aplicam descontos de até 30% para pontualidade ou antecipação de pagamento.

1. Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp Anhanguera) – Campo Grande – MS

Mensalidade: R$ 13.584,00

2. São Leopoldo Mandic (SLMANDIC) –Campinas e Araras – SP

Mensalidade: R$ 12.191,86

3. Universidade de Marília (UNIMAR) – Marília – SP

Mensalidade: R$ 9.564,00

4. Universidade do Grande Rio (Unigranrio) – Rio de Janeiro e Duque de Caxias – RJ

Mensalidade: R$ 9.495,00/R$ 9.381,00

5. Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN) – São João Del Rei – MG Mensalidade: R$ 9.350,00

6. Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – Presidente Prudente – SP

Mensalidade: R$ 9.258,00*

7. União Educacional do Norte – Faculdade Barão do Rio Branco (FAB Uninorte) – Rio Branco – AC

Mensalidade: R$ 9.213,66*

8. Centro Universitário Redentor (Uniredentor) – Itaperuna – BA

Mensalidade: R$ 9.023,07

9. Faculdade de Minas (FAMINAS) – Muriaé – MG

Mensalidade: R$ 8.881,85

10. Centro Universitário Claretiano (CLARETIANORC) – Rio Claro – SP

Mensalidade: R$ 8.600,00

* valores de 2017. Os demais já estão ajustados para 2018.