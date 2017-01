20 mil candidatos ainda não têm acesso às notas do Enem

Até o início da tarde desta quinta-feira, 20.000 candidatos ainda não haviam tido acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados da prova de 2016 foram liberados na manhã da quarta-feira, porém, algumas notas, a maioria de provas do grupo que realizou a prova nos dias 3 e 4 de dezembro, na segunda aplicação do exame, ainda não estavam acessíveis.

A assessoria de imprensa do órgão comunicou que, apesar de o portal do Inep estar em manutenção, o acesso à Consulta Pública e aos resultados do Enem não foram afetados por estarem hospedados em outro endereço eletrônico. No entanto, reconheceu que “o volume de acessos e problemas técnicos, contudo, causaram dificuldades para alguns participantes acessarem as notas”. A previsão é que o sistema retorne ao normal e todas as notas estejam disponíveis até o fim do dia.

Segundo o balanço do Inep, até 9h30 desta quinta-feira, mais de 3,3 milhões de candidatos já haviam conferido seus resultados no Enem. Nesta edição, ao todo 6.005.607 pessoas prestaram o exame. As notas podem ser consultadas no endereço www.enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo do Enem.

Alguns candidatos que não conseguiram acessar as notas reclamaram nas redes sociais:

Nada até agora, mec esqueceu as notas da segunda aplicação no churrasco? #enem — Pra vc é sra Luke (@looktheluk) January 19, 2017

"O resultado da primeira e segunda aplicação sairão ao mesmo tempo" e mais uma vez fomos iludidos #enem — Boneca (@cetemdoce) January 19, 2017

Não consigo ver minha nota do Enem 🙄😤 — Jéssica (@Jess_Guymaraes) January 18, 2017

Outros fizeram piada com os resultados:

vc faz o enem pensando em entrar numa faculdade publica sai o resultado tu nao pode entrar nem na propria casa mais — Poeta Zueiro (@PoetaZueiro) January 19, 2017

Vi a nota do enem, mas o que importa na vida é ter um bom coração, né? — Rafael (@angulodevista) January 19, 2017

Consulta Pública

A Consulta Pública, que ficará disponível até 10 de fevereiro, tinha sido respondida por 80.000 pessoas também até 9h30 desta quinta-feira.

Para opinar é preciso fazer um rápido cadastro e responder a quatro perguntas. As três primeiras questões são objetivas e abordam alternativas de mudanças dos dias de aplicação de provas e a possibilidade de aplicação por computador. A quarta é uma pergunta discursiva, na qual o participante pode dar sugestões para aprimoramento do exame.