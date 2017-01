Yahoo, um dos ícones da rede, vai mudar de nome

O Yahoo, uma das empresas mais conhecidas desde a popularização da internet, nos meados da década de 1990, vai mudar de nome. Além disso, a executiva-chefe da companhia, Marissa Mayer, e o cofundador David Filo deixarão o conselho da empresa após a venda da empresa para a Verizon ser concluída. O anúncio foi feito nesta segunda feira, em um documento encaminhado ao órgão regulador do mercado americano. A gigante de tecnologia passará a se chamar Altaba. Mayer tornou-se executiva-chefe da empresa em 2012, após ter saído do Google, onde era vice-presidente de produtos e estava havia 13 anos.

O Yahoo informou que essas mudanças ocorrerão após a conclusão da venda por cerca de 4,8 bilhões de dólares (15,34 bilhões de reais) do núcleo de seus negócios para a empresa de telecomunicações Verizon. O negócio, porém, está ameaçado após o Yahoo ter sido alvo de dois grandes ataques com roubo de dados de seus usuários. O primeiro deles afetou 1 bilhão de clientes, teria ocorrido em 2013 e foi divulgado em dezembro do ano passado. O segundo, que aconteceu em 2014, vitimou 500.000 de usuários e foi divulgado em setembro de 2016.

A empresa deve vender seus principais negócios, que incluem e-mail, propaganda e ativos de mídia. O Yahoo deve permanecer com 15% de participação que detém na gigante de comércio online chinesa Alibaba e com 35,5% do Yahoo Japão.