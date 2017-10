XP vai ressarcir clientes em R$ 5 milhões por erro de ex-agente

A XP Investimentos, maior corretora do país, vai ressarcir quatro clientes em 5 milhões de reais por perdas decorrentes da atuação indevida de um ex-agente autônomo ligado à empresa. A companhia disse que entrará em contato com os clientes prejudicados nos próximos dias.

O caso foi revelado no sábado pelo jornal O Globo e confirmado pela XP.

Segundo a corretora, o ex-agente autônomo Index Capital e a gestora Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda agiram de ‘forma inapropriada” e em “desacordo com as normas e princípios éticos” da empresa. “Reafirmando nosso compromisso de longo prazo com os clientes e com a nossa missão, gostaríamos de esclarecer que, nos próximos dias, os referidos clientes lesados serão devidamente contatados e ressarcidos dos seus prejuízos.”

Em nota, a XP pediu desculpas pelo ocorrido, e disse que vai fazer o reembolso mesmo que haja responsabilidade de outras partes. “A XP Investimentos, muito embora entenda que sua responsabilidade seja limitada, compensará integralmente os clientes, reservando-se no direito de acionar os responsáveis pelas referidas perdas na justiça”, diz trecho do comunicado. “Nos comprometemos em trabalhar duramente para que isso não mais ocorra com um único cliente no futuro.”

Procurada, a Genus Capital Group ainda não se manifestou até a publicação desta nota.

Em maio, o Itaú anunciou um acordo para comprar 49,9% da XP por 5,7 bilhões de reais. O acordo entre Itaú e XP ainda depende aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).