WhatsApp vai mostrar vídeos do YouTube nas mensagens, diz site

O WhatsApp deve permitir a reprodução de vídeos do YouTube enviados por mensagem diretamente no aplicativo. O novo recurso foi descoberto em uma versão de testes do programa analisada pelo site WABetaInfo, que não tem ligação oficial com a companhia, mas costuma antecipar novos recursos do aplicativo.

Segundo o site, a funcionalidade foi descoberta no código de uma atualização do WhatsApp para iPhone. O novo recurso permite que os links de vídeos do YouTube contidos nas mensagens sejam abertos na tela de mensagens, em tamanho reduzido. Isso permite assistir ao conteúdo sem sair da conversa. É possível ver o vídeo também em tela cheia, sem sair do WhatsApp. Atualmente, conteúdos desse tipo são abertos no aplicativo do YouTube.

Os analistas do WABetaInfo não localizaram a nova função nas versões prévias das atualizações para Android e Windows Phone. Segundo o site, isso indica que a ferramenta ainda está em fase de desenvolvimento, e é quase certo que o recurso estará disponível também nestes sistemas.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp não confirmou a nova funcionalidade.