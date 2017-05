WhatsApp: usuários reclamam que aplicativo está fora do ar

Usuários do WhatsApp reclamam que o aplicativo de mensagens está fora do ar novamente nesta quarta-feira (17) em diversos países, além do Brasil. No Twitter, o assunto ‘O WhatsApp’ é um dos assuntos mais comentados do dia, com internautas reclamando de instabilidades no app.

Os usuários brasileiros não conseguiam se conectar à rede, seja via pacote de dados ou por uma conexão Wi-Fi. Assim, era impossível o envio ou recebimento de qualquer mensagem. Há duas semanas, o aplicativo ficou fora do ar durante horas no país.

Procurada, a empresa afirmou que está apurando o ocorrido.

o whatsapp para de funcionar e a primeira coisa que eu faço é entrar no twitter pra ver se caiu o de todo mundo

— Nathalia Flach (@nathyflach) 17 de maio de 2017

E mais uma vez o WhatsApp parou. — — Yuri. ✍🏼 (@yuriwbk) 17 de maio de 2017

O WhatsApp caiu tem nem cinco minutos e já está em 5º nos assuntos do Twitter! Brasil sempre online! Fazendo barulho. — Sírio Vasconcelos (@ClaroSirio) 17 de maio de 2017

Já virou rotina o WhatsApp toda semana caindo — Aguilar$$ (@larissaAll_) 17 de maio de 2017

