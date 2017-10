WhatsApp libera função de apagar mensagem enviada, relata site

O WhatsApp começou a disponibilizar, aos poucos, a função de apagar mensagens enviadas do celular de quem as recebeu. Com isso, é possível cancelar recados enviados por engano ou que contenham erro antes que sejam lidos. O relato é do WABetaInfo, site que investiga atualizações do programa em busca de novos recursos. A função será chamada de “apagar para todos”, e estará disponível ao se clicar em uma mensagem.

O recurso fará com que o registro seja substituído pelo aviso “esta mensagem foi apagada”, e a função só pode ser acionada em até 7 minutos após o envio original. Após esse prazo, não poderá haver o cancelamento.

Atualmente, quando uma mensagem que já foi enviada é apagada, ela some apenas do dispositivo de quem fez essa ação, com uma cópia permanecendo no aparelho de todos que receberam-na. Com o novo recurso, os registros serão apagados tanto da janela de conversa quanto da barra de notificação.

Procurado por VEJA, o WhatsApp disse que não tem nenhum comunicado sobre o assunto, e que não fez anúncio da função. Apesar da negativa, páginas de ajuda no site do WhatsApp (FAQ) traziam instruções sobre o recurso, incluindo um passo a passo sobre como utilizar a ferramenta, e indicando a diferença entre apagar somente no próprio celular e no de quem recebeu.