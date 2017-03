WhatsApp estuda volta do ‘status’ antigo

O WhatsApp parece estar estudando a volta da antiga função “status”, que permitia aos usuários escreverem frases e emojis que ficavam visíveis aos contatos. A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo, que analisa as versões de testes do aplicativo em busca de funções que ainda estão escondidas no código do programa. A possibilidade de colocar mensagem de status na forma original está identificada como “about” (sobre, em inglês), segundo o site.

Na última atualização, disponibilizada em fevereiro, a função “status” passou a identificar um novo recurso que permite publicar atualizações que duram só 24 horas, de modo similar ao Snapchat e ao “stories” do Instagram. A forma antiga da função, que estava presente desde a primeira versão do aplicativo, desapareceu.

No “status” atual, podem ser postados textos, fotos ou vídeos de até 45 segundos, e há confirmação de visualização, de modo similar às mensagens convencionais. Os usuários também podem selecionar quais contatos que estarão autorizados a ver o conteúdo, e também é permitido fazer comentários sobre a postagem.

Segundo o WABetaInfo, o recurso “about” foi encontrado na versão 2.17.85 para Android.

Procurado por VEJA, o WhatsApp disse que não comentaria o rumor e que não tem nenhum anúncio sobre isso no momento.