Washington Olivetto deixa conselho da WMcCann e vai para Londres

O publicitário Washington Olivetto deixou hoje a presidência do conselho do grupo WMcCann. Ele ocupava o cargo desde 2010, quando houve a fusão da brasileira W/Brasil com a americana McCann.

Olivetto se mudará para Londres, onde atuará como consultor do McCann Worldgroup, grupo de agências que pertence ao Interpublic Group.

Em nota, a agência informa que Olivetto “se mudará para Londres em um novo estágio de sua carreira”.

Luca Lindner, presidente do McCann Worldgroup, agradeceu à contribuição de Olivetto para a agência. “Foi uma parceria incrível que destaca a importância que criatividade e comunicação integrada assumiram para nós, em todo o mundo. ”

Apesar da saída de Olivetto, o nome da agência não mudará – o W é de Washington. Segundo ele, o W será mantido no nome da agência. “A letra W é sinônimo de brasilidade, e o legado da associação com Washington é algo de que temos muito orgulho. O sucesso de nossa agência é baseado em nossa habilidade de integrar a essência criativa do Brasil com a força regional e global de nossa rede McCann”, afirmou Linder em nota.