Senado vota reforma trabalhista; siga ao vivo

O Senado iniciou por volta das 11 horas desta terça-feira a sessão destinada a votar, em Plenário, a Reforma Trabalhista. Esta é a última etapa do processo no Congresso. Se aprovado, o texto só dependerá da sanção do presidente Michel Temer para ser publicado e entrar em vigor. O projeto altera mais de cem artigos da lei trabalhista.

Segundo especialistas ouvidos por VEJA, as novas regras já passam a valer no primeiro dia de vigência (ou seja, quatro meses após a publicação). Entretanto, algumas mudanças precisarão de negociações entre empresas e empregados antes de começarem a valer, o que pode adiar a sua implementação.

A reforma trabalhista é parte da agenda proposta pelo governo para dar uma resposta à crise econômica e, mais recentemente, à crise política. A ideia é dinamizar a economia, e sinalizar aos agentes de mercado que o governo tem força para promover outras mudanças, como a reforma da Previdência.

Para acelerar a tramitação da reforma, o projeto aprovado na Câmara não sofreu alterações no Senado. O governo, entretanto, acena com a possibilidade de editar uma medida provisória (MP) para alterar pontos polêmicos, como o trabalho de grávidas e lactantes em local insalubre.

Acompanhe ao vivo a votação da reforma trabalhista no Senado:

12:06 – O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) suspende a sessão enquanto não conseguir ocupar seu lugar na mesa, no qual estão senadoras da oposição

11:56 – A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) discursa contra a reforma. Ela diz que os deputados votaram sem saber o que votavam e se arrependeram, mas o Senado sabe o que vai analisar

11:47 – A senadora Fátima Bezerra (PT-RN) discursa contra a reforma, dizendo que ele destroi a CLT. “O projeto, tal qual veio da Câmara, fará o Brasil retroceder ao tempo da escravidão”, diz

11:41 – Senadora Gleisi Hoffmann diz que recebeu informação que a tropa de choque está a caminho do Congresso, e pede ao governo do Distrito Federal que não impeça os trabalhadores de se manifestarem

11:37 – No momento, não há ainda o número necessário de senadores presentes (41) para a votação ser iniciada

11:34- A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) critica uma cartilha feita pelo governo federal para explicar os principais pontos da reforma, que não esclarece pontos como o trabalho autônomo. “Muitos senadores e senadoras se arrependeram porque votaram sem conhecer o projeto e agora sofrem pressão das suas bases”, diz

11:24 – A senadora Gleisi Hoffman (PT-PR) diz que o Senado não tem legitimidade para votar a matéria, pois ela não foi discutida com os trabalhadores. “Desconheço um senador aqui tenha feito um panfleto, um discurso, defendendo que mulheres grávidas podem trabalhar em ambientes insalubres”, exemplifica.

11:18 – O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) diz que não há condições políticas de votar a reforma um dia após leitura do parecer da CCJ autorizando abertura de processo contra Temer no STF. “Essa reforma trabalhista não pode ser votada no dia de hoje”, disse

11:15 – O senador Paulo Paim (PT-RS) discursa contra a reforma e diz que os senadores não podem se omitir