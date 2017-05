Votação da Previdência terá início até dia 12 de junho, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira que a votação em plenário da reforma da Previdência deve começar entre os dias 5 e 12 de junho.

“Entre o dia 5 de junho e dia 12 vamos começar o debate e votação da reforma da Previdência”, disse a jornalistas. “Nós temos um compromisso com a recuperação econômica.”

Em meio à crise gerada pela gravação de uma conversa do presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, um dos controladores da JBS, o governo procura demonstrar força política com votações no Congresso.

Maia disse que a Câmara irá trabalhar “de forma permanente” para que a crise seja superada. Por isso mesmo, quer tocar a pauta de medidas provisórias e do projeto da convalidação dos Estados.

Na mesma linha, no Senado, o relator da reforma trabalhista, que na semana passada, após o terremoto político causado pela gravação havia suspendido o calendário da proposta, anunciou nesta segunda-feira que retomou o que estava anteriormente previsto e que apresentará seu parecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na terça-feira.

Ao reafirmar que tem “compromisso com a Constituição, com a democracia e com o respeito às instituições”, Maia disse que o foco é a pauta “econômica”.

“O que cabe à Câmara dos Deputados é reafirmar esse nosso compromisso, mas principalmente o nosso compromisso com uma agenda que não é a do governo, não é a do Congresso, não é a do Poder Judiciário, é do Brasil, é a agenda da superação econômica”, afirmou o presidente da Câmara.

(Com Reuters)