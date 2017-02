Volkswagen terá inédita marca de baixo custo em 2019

Não é de hoje que o Grupo Volkswagen planeja aumentar sua participação de mercado com uma inédita marca de baixo custo: em 2014, executivos do grupo apontaram a estreia para 2017. Com a crise do mercado mundial e o escâncalo do dieselgate, os planos foram adiados. No entanto, novas declarações marcam para 2019 a chegada da marca na China.

Segundo o chefe de desenvolvimento da Volkswagen, Frank Welsch, em uma entrevista ao site britânico Auto Express, a marca (ainda sem nome definido) está sendo preparada a todo vapor para suprir a necessidade do mercado chinês, hoje com 40% de seu mercado representado por carros de baixo custo.

Diferente do que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, a imagem do Grupo Volkswagen não foi atingida pelo dieselgate em mercados emergentes como a China, uma vez que o país tende a comprar menos veículos movidos a diesel. Por lá, os modelos serão produzidos em uma joint-venture com a FAW.

O executivo também deu detalhes sobre quais serão os primeiros modelos. Inicialmente, os planos incluíam apenas um sedã compacto. Com a explosão do segmento dos SUVs, um utilitário médio também passou a fazer parte do planejamento. “Na pesquisa de mercado ficou claro que, quando precisamos de um carro barato, também precisamos de um SUV barato”, disse, acrescentando a possibilidade de uma versão alongada de três fileiras e sete lugares.

