Visa vai devolver parte da compra em crédito na fatura do cartão

A Visa está testando um programa de fidelidade parecido com os sistemas de cashback – aqueles que devolvem uma parte do dinheiro gasto na compra em crédito para o cliente. O primeiro parceiro da empresa é o Grupo Boticário.

Pelas regras da parceria, os clientes que efetuarem compras acima de 100 reais em lojas físicas do grupo – O Boticário, Quem disse, Berenice?, Eudora e The Beauty Box – receberão um crédito de 20 reais na próxima fatura do cartão com bandeira Visa.

Cada cliente poderá receber apenas um crédito de 20 reais por fatura. A promoção vai até o dia 30 de julho.

Para participar, os clientes precisam se cadastrar previamente na plataforma “Vai de Visa”. Ao realizar a compra, o consumidor recebe um SMS informando que ele irá receber o crédito automaticamente na fatura do cartão de crédito cadastrado

Segundo a Visa, o valor reembolsado depende das regras negociadas com casa estabelecimento comercial.