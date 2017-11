Vilarejo na Suíça quer pagar R$ 82,4 mil a quem se mudar para lá

O pequeno vilarejo suíço de Albinen planeja pagar 25.000 francos suíços (cerca de 82.400 reais) a quem decidir se mudar para lá. A proposta será votada pelo conselho da cidade no dia 30 de novembro, e busca reverter o declínio populacional na localidade.

Situada entre as montanhas da região de Valais, a 1.300 metros de altitude, Albinen tem apenas 240 moradores e o êxodo de moradores preocupa os habitantes. Recentemente, a saída de três famílias fez com que a escola da cidade fechasse as portas, relatou o prefeito Beat Jost ao jornal suíço ATS. Com isso, as crianças têm que se deslocar para uma cidade vizinha, localizada a 20 minutos de ônibus, para estudar.

Além do benefício ao morador, a proposta prevê um bônus de outros 25.000 francos suíços se a pessoa trouxer seu cônjuge, e mais 10.000 francos suíços (32.900 reais) para cada criança.

A oferta de auxílio exige que o novo morador permaneça no vilarejo por pelo menos 10 anos, e compre uma casa de pelo menos 200.000 francos suíços (659.ooo reais), que deve ser a residência principal do morador. Outro requisito é ter até 45 anos de idade.

O vilarejo estima que, na melhor das hipóteses, a oferta vai atrair 10 adultos, com 16 crianças, segundo o informativo divulgado aos moradores.