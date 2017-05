Hackers usam programas de legendas para invadir computadores

Hackers estão utilizando programas de legenda de filmes, utilizados para assistir a filmes, para controlar computadores. A brecha foi divulgada na última terça-feira pela empresa de segurança Check Point.

A estimativa é que mais de 200 milhões de máquinas possam estar expostas. A falha atinge quatro players de vídeo e permite que o hacker tenha controle total da máquina sem que o usuário precise fazer nada, nem mesmo clicar em um link.

De acordo com a Check Point, o problema está na forma como os aplicativos PopcornTime, VLC, Kodi (antigo XBMC) e Stremio lidam com as legendas. Como esses arquivos são considerados pouco perigosos tanto pelos players como pelos anti-vírus, não há muito controle sobre o que a máquina faz quando os lê. Dessa forma, é possível fazer um vírus disfarçado de legenda que, ao ser lido pelo computador, permite acesso total a um hacker.

E para ser alvo da invasão não é preciso clicar em link suspeito nem instalar arquivos ou abrir anexos de e-mail. Como esses programas baixam as legendas de sites especializados, é possível que os hackers infectem máquinas ao burlar esses sites.

Ao carregar um vídeo, os players dão a opção de escolher qual legenda baixar (normalmente, os arquivos são enviados por outros usuários), com notas sobre a qualidade do arquivo. Assim, o trabalho do hacker seria de enganar o sistema dos repositórios de legenda para exibir o vírus nos primeiros lugares da busca. É possível também que o player já esteja configurado para baixar automaticamente o primeiro lugar do ranking, fazendo com que o usuário seja infectado automaticamente.

A Check Point diz que as versões mais atualizadas do VLC e do Stremio disponíveis nos sites oficiais já estão corrigidas. O Popcorn Time e o Kodi também têm versões corrigidas, mas ainda não estavam disponíveis como lançamentos oficiais.