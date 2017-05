Vendas para Dia das Mães devem se manter estáveis, diz Fecomercio

As vendas realizadas no Dia das Mães de 2017, celebrado no próximo domingo, deverão se manter no mesmo patamar do ano passado. De acordo com a Fecomercio-SP, 59% dos consumidores pretendem presentear suas progenitoras com algo de valor idêntico a 2016. O percentual também repete o do ano passado.

Além disso, o número de pessoas que não vai comprar um presente para as mães passou de 19% para 25% neste ano na comparação com a data do ano passado.

Os motivos mais destacados para tal queda foram o endividamento da população ou a ausência de condições financeiras em meio a recessão econômica em que o país vive, já que 94% dos entrevistados não estão dispostos a recorrer a financiamentos ou empréstimos para comprar um agrado às mamães.

Na análise por setor, vestuário, calçados e acessórios são os preferidos dos filhos, com 40% de preferência, seguido por perfumes e cosméticos, com 19%, de acordo com o órgão. Já na diferença por gênero e por valor, os homens (R$ 196) devem gastar mais do que as mulheres (R$ 150).

As vendas pela internet vêm ganhando força no país a cada data comemorativa. No Dia das Mães, estimativas da consultoria Ebit mostram que o faturamento no setor deve ser de R$ 1,7 bilhão ante R$ 1,6 bilhão no ano passado -alta de 7%.

A pesquisa foi realizada no dia 5 de maio, com 1.120 entrevistados em São Paulo.