Vendas no varejo sobem 1% em abril, diz IBGE

As vendas no varejo subiram 1% em abril na comparação com março, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. No mês anterior, o índice havia registrado queda de 1,2%.

No confronto com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 1,9%, a primeira alta depois de 24 meses seguidos de queda. Apesar do desempenho positivo no mês, as vendas acumulam queda de 1,6% nos quatro primeiros meses do ano.

A alta ocorreu em três dos oito setores monitorados pelo IBGE. O principal resultado positivo foi em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve alta de 0,9%, após 6,0% de queda acumulada nos dois meses anteriores. Os outros setores com alta foram tecidos, vestuário e calçados (3,5%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (10,2%).

Entre os setores que registraram resultados negativos estão livros, jornais, revistas e papelaria (4,1%), móveis e eletrodomésticos (2,8%), combustíveis e lubrificantes (-0,8%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-0,4%). As vendas do setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico ficaram estáveis em relação ao mês anterior, segundo o IBGE.

O varejo ampliado, que inclui os setores automotivo e de construção, registrou alta de 1,5%. O resultado foi influenciado pelo bom desempenho nos supermercados, já que houve queda nos setores veículos e motos, partes e peças (-0,3%) e Material de construção (-1,9%), de acordo com o IBGE.