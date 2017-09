Vendas no varejo devem crescer 8% em outubro, diz FecomercioSP

As vendas do varejo em São Paulo devem crescer 8% em outubro em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são de levantamento exclusivo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado (FecomercioSP).

O principal fator para aumento das vendas no mês que inclui o Dia das Crianças é a melhora de indicadores da economia que pesam na hora em que o consumidor decide sobre suas compras. A instituição estima que, embora não se possa creditar a alta exclusivamente à aquisição de presentes, a data comemorativa deve contribuir registrando um bom desempenho.

A estimativa é de que as vendas no próximo mês somem 54,3 bilhões de reais. Segundo a FecomercioSP, dentre os fatores que devem fazer os consumidores gastarem mais neste ano, o principal é a inflação em patamar baixo. Se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrava alta de 7,9% em outubro de 2016, a estimativa é de que outubro deste ano se encerre com aumento próximo a 2,5%.

Outros fatores que devem influenciar no aumento de gastos são a queda na taxa de juros, uma melhora no mercado de trabalho e melhora do humor na economia. “A confiança do consumidor e do empresário subiu, e a inflação ficou sob controle, trazendo mais poder de compra para o consumidor”, avalia o assessor econômico da FecomercioSP, Thiago Carvalho.

Presentes

O ritmo menor nos preços nos últimos meses também favorece as categorias de produtos mais buscadas para o Dia das Crianças. O preço de brinquedos (com alta de 1,36%) e das bicicletas (0,68%) subiram em 12 meses até agosto menos que o IPCA no período (2,46%).

Há grupos também tradicionais para presentear que tiveram queda nos preços, como microcomputador (de 15,51%), instrumento musical (6,97%) e CD e DVD (1,82%).