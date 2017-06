Vendas no varejo crescem 0,8% em maio em SP, diz ACSP

As vendas no varejo na cidade de São Paulo cresceram 0,8% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e divulgado nesta sexta-feira.

Esse é o primeiro resultado positivo desde o início do ano. Ao todo, nos cinco primeiros meses de 2017, as vendas haviam caído 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Apesar de leve, esse aumento marca a passagem do campo negativo para o positivo em 2017. Finalmente saímos do vermelho”, afirmou em nota Alencar Burti, presidente da ACSP.

De acordo com a entidade, o resultado de maio foi puxado pelas vendas à vista e beneficiado pelo Dia das Mães.

Segundo Burti, as expectativas para o varejo são positivas para o restante do ano. “As perspectivas são boas para o varejo nos próximos meses, visto que a taxa de juros caiu e os últimos indicadores econômicos ― com exceção da taxa de desemprego ― surpreenderam positivamente”, completa.