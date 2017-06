Vendas de veículos sobem 16,8% em maio, diz Fenabrave

A venda de veículos novos subiu 16,77% em maio em relação a ao mesmo mês do ano passado, divulgou a Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave) nesta quinta-feira.

No total, foram comercializadas no mês 195.568 unidades de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus, ante 167.487 em maio de 2016. O setor automobilístico

Com o resultado do mês, o acumulado do ano chegou a 824.455 unidades, uma alta de 1,57% em relação ao mesmo período do ano anterior. A alta é a primeira neste tipo de comparação desde 2014.

Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, os resultados indicam recuperação na indústria automotivo. Ele considera que o crescimento do PIB e do setor agropecuário, divulgados nesta quinta-feira, trazem boas notícias ao setor. “Esses indicadores positivos refletem diretamente em nosso setor, pois ampliam a confiança do consumidor e de empresários em investir nos produtos que comercializamos”, disse em nota à imprensa.

A Fenabrave projeta um crescimento de 3,11% para o ano em todo o setor de veículos que inclui, além de automóveis e utilitários, motos e implementos agrícolas. Além da participação no PIB, o setor automotivo tem grande impacto no mercado de trabalho, por ser um grande empregador e por integrar diversas empresas na cadeia de produção.