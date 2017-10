Vendas de brinquedos deve aumentar 5% em SP

As vendas de brinquedos para o Dia das Crianças deve aumentar 5% em São Paulo, na comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é da FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de SP).

O litoral é a região mais otimista com a data comemorativa, com previsão de alta de 10% nas vendas. Lá, os consumidores devem gastar principalmente em lojas de brinquedos infantis e o gasto médio deve variar entre 100 reais e 150 reais.

Apesar de uma expectativa menor, a capital ainda deve registrar um crescimento de 5% nas vendas. Novamente, o setor mais beneficiado será o de brinquedos. Os consumidores devem desembolsar entre 60 reais e 100 reais.

O interior é a região mais pessimista, o crescimento deve ser tímido ou nulo em cidades como Cruzeiro, Botucatu e Barretos. A expectativa é de uma alta entre 3% e 5% nas vendas. Nessa região, o gasto médio dos consumidores deve ser bem menor se comparado com as demais. Em Cruzeiro, o dinheiro desembolsado vai variar entre 20 reais e 50 reais. Outras cidades como Barretos devem ter um gasto maior, que varia entre 40 reais a 100 reais.

Cupons de desconto

A venda de brinquedos com cupons de desconto teve um aumento de 130% no Dia das Crianças em relação ao mesmo período do ano passado – e quem decidiu investir na prática se deu bem, a economia chegou a 80%. As informações são do levantamento do Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons para compras online.

Com códigos promocionais oferecidos pelo site, o consumidor conseguiu comprar bonecas Barbie por 4,99 reais, uma economia de 25 reais quando considerado o preço original do brinquedo.

Segundo o sócio e diretor de marketing do Cuponomia, Ivan Zeredo, os descontos variaram entre 5% e 50%. “Muitos consumidores reclamam que não conseguem grandes descontos e ficam desconfiados quando o site oferece um preço menor, pensam: ‘será que não estava esse preço antes?’. Com o cupom ele vê o desconto no carrinho”.

Além das bonecas Barbie, os itens mais comprados com os códigos promocionais foram bonecas em geral, bonecos de super-heróis, bicicletas, carrinhos e jogos.