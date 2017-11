Venda de veículos no Brasil sobe 27,6% em outubro

Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em outubro subiram 1,83% sobre setembro e avançaram 27,6% sobre um ano antes, para 202.860 unidades. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela associação que representa os concessionários, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

As vendas de carros e comerciais leves novos somaram 196.635 unidades em outubro, crescimento de 1,6% ante setembro e alta de cerca de 27% ante outubro de 2016. Já os licenciamentos de caminhões somaram 5.055 unidades, expansão mensal de 11,3% e anual de quase 48%. As vendas de ônibus novos somaram 1.170 unidades no mês passado, alta de cerca de 6% ante setembro e avanço de aproximadamente 55% na comparação anual.

O setor automotivo foi um dos poucos que apresentou expansão no mês passado, segundo dados da produção industrial divulgados pelo IBGE na manhã desta quarta-feira.