VEJA.com tira dúvidas dos leitores sobre a declaração do IR

O site de VEJA vai tirar dúvidas dos leitores sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2017 (ano-base 2016) em parceria com a Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis). As respostas dos consultores serão publicadas na editoria de economia de VEJA.com a partir de 2 de março, quando começa o prazo para envio das declarações. As perguntas devem ser enviadas para o e-mail veja-IR2017@abril.com.br – nas respostas aparecerão apenas as iniciais do leitor.

O prazo para envio das declarações acaba em 28 de abril. Quem se atrasar fica sujeito ao pagamento de multa, que varia de 165,74 reais até 20% do imposto devido.