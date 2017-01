Varejo cresce 2% em novembro após quatro quedas seguidas

As vendas no varejo subiram 2% em novembro em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. O resultado interrompe uma sequência de quatro quedas consecutivas, entre os meses de junho e outubro, em que a atividade recuou 2,3%.

Mesmo com a alta registrada no penúltimo mês de 2016, o comércio varejista acumula queda de 6,4% de janeiro a novembro do ano passado em relação ao mesmo período de 2015. E na comparação entre novembro de 2015, a queda foi de 3,5%.

Segundo o IBGE, a alta em novembro de 2016 foi vista em cinco de oito setores analisados e em 23 das 27 unidades da federação. O principal destaque veio do avanço de 0,9% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Em seguida, vem as categorias outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,2%), móveis e eletrodomésticos (2,1%) e o setor de equipamentos de escritório, informática e comunicação (4,3%). “Os desempenhos destes segmentos em novembro indicam um movimento de antecipações de compras para o Natal, fato que se acentua a cada ano”, diz o órgão.

Os segmentos que registraram queda em novembro frente a outubro foram tecidos, vestuário e calçados (-1,5%), livros, jornais, revistas e papelaria (-0,4%) e combustíveis e lubrificantes (-0,4%).

Varejo ampliado

O comércio varejista ampliado – classificação que inclui veículos e material de construção – registrou avanço de 0,6% em novembro relação a outubro. O número é resultado de aumento de 7,2% na categoria material de construção, enquanto veículos, motos, partes e peças registrou queda de -0,3% na mesma comparação.

Em relação a novembro do ano passado, o comércio varejista ampliado recuou 4,5%. A queda entre os meses de janeiro e novembro sobre igual período de 2015 foi de 8,8%.