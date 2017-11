Varejo começa a fazer ‘esquenta’ para a Black Friday

A Black Friday – tradicional período de promoção do comércio – acontece só no dia 24. Mas já existem varejistas antecipando as promoções. Esse é o caso das Casas Bahia, Marisa e site da Americanas.

Na Casas Bahia, as promoções começam a partir desta sexta-feira e prosseguem até o dia 24. Todos os dias haverá descontos em produtos diferentes. Para este sábado, por exemplo, haverá descontos na venda de colchões, smartvs, microondas, entre outros produtos. As ofertas serão válidas tanto para as lojas físicas quanto virtuais.

“Desde o final do ano passado estamos negociando com os fornecedores e nos preparando internamente para a data, trazendo estoques adequados”, disse em nota Luiz Henrique Vendramini, diretor comercial da Casas Bahia.

Já o esquenta da Marisa para a Black Friday tem uma promoção para sapatos. Na compra de três sapatos femininos, masculinos ou infantis, o de menor valor sai grátis. A promoção é válida até o dia 21 nas lojas Marisa de todo o país e no e-commerce.

O site da Americanas informa que antecipou as promoções e se compromete a praticar os mesmos preços na Black Friday. Para isso, diz que devolverá a diferença caso o preço do produto comprado agora baixar de preço no dia 24.

A estratégia de antecipar a Black Friday ou diluir as promoções ao longo da semana evita concentrar as vendas em um único dia. No passado, vários sites de varejistas ficaram fora do ar devido ao número elevado de acessos.

Como nos anos anteriores, algumas empresas vão fazer uma semana de promoção, antecipando a data, enquanto outras vão estender os descontos para depois do dia 24. No portal Imovelweb, as promoções vão valer de 20 de novembro a 3 de dezembro e serão válidas para imóveis novos, lançamentos e prontos para morar.

Os motéis também aderiram à Black Friday. No dia 27, os motéis participantes darão descontos de 50% nas suítes, pernoites e períodos.

A estimativa do varejo é que a Black Friday deste ano registre um faturamento de 2,2 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação a 2016.