Vale anuncia saída de Murilo Ferreira da presidência

A Vale informou que o diretor-presidente da companhia, Murilo Ferreira, não renovará seu contrato. Ele deixa o comando da empresa em 26 de maio, de acordo com fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

A saída de Ferreira já era esperada pelo mercado. Próximo de completar 65 anos, ele teria defendido que essa é a idade limite para a atuação de diretores.

Ferreira afirmou que não desconfia quem será o seu sucessor. “Que eu saiba eu não tenho sucessor, eu nunca fui informado de ter esse sucessor e para falar a verdade eu nem desconfio quem será esse sucessor”, disse.

Segundo ele, a decisão de deixar o cargo foi tomada na quinta-feira, de forma antecipada, após especulações na imprensa sobre o tema.

Em comunicado, a mineradora ressalta que sob sua gestão, desde maio de 2011, Ferreira “liderou a Vale durante um período de muita turbulência na indústria da mineração mundial e enfrentou alguns dos momentos mais difíceis da história da empresa”. E, que sob seu comando, a Vale “se tornou uma empresa mais enxuta e mais ágil, aumentando significativamente sua competitividade operacional e mantendo um nível de endividamento saudável.”

“A Vale simplificou seu portfólio, aumentou sua disciplina na gestão de capital, tendo completado cerca de 20 outros importantes projetos dentro do orçamento e do prazo”, diz o fato relevante assinado pelo diretor-executivo de Relações com Investidores, Luciano Siani Pires. E conclui: “Com sua experiência, dedicação e respeito às pessoas e à vida, Murilo deixa um legado para todas as futuras gerações de executivos e funcionários da Vale.”