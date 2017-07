UberEATS vai entregar cerveja de graça nesta quinta-feira

A UberEATS, aplicativo de entrega de comida, vai entregar cerveja de graça nesta quinta-feira. A ação faz parte de uma parceria com a Brahma em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Os entregadores da UberEATS levarão para os clientes cadastrados um kit com três versões da nova Brahma Extra – lager, red lager e weiss. Não haverá cobrança da cerveja nem da taxa de entrega.

Os pedidos deverão ser feitos dentro do UberExtra, disponível dentro da UberEATS, entre as 12h e 16h. As entregas estão limitadas à duração do estoque – 30 mil kits.

A ação marca a chegada da UberEATS ao Rio e Belo Horizonte nesta quinta-feira. Os entregadores também levarão dicas de combinações para os pratos disponíveis no aplicativo de delivery.

Para receber o kit é preciso baixar o app da UberEATS, preencher o cadastro e procurar pela loja da Brahma Extra. Depois, é só selecionar o kit e fechar o pedido.