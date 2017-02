Uber passa a exigir CPF para corridas pagas em dinheiro

A Uber passou a exigir desde segunda-feira (13) que seus passageiros apresentem CPF nas corridas pagas em dinheiro. Para usar essa opção de pagamento será necessário cadastrar o número do documento na ferramenta verificação de identidade do aplicativo.

A mudança ocorre após a empresa ouvir “preocupações de motoristas parceiros a respeito da violência urbana, que impacta toda a comunidade e continua sendo um dos maiores desafios no Brasil”.

A decisão faz parte de medidas de prevenção de risco que a companhia implementou no último ano. A Uber informou ainda que se “importa muito com a experiência” de seus motoristas na plataforma, e mais ainda com a segurança deles.

Desde que o aplicativo passou a aceitar pagamento em espécie, em julho do ano passado, motoristas relataram aumento no número de assaltos em São Paulo. Pouco depois da mudança, dois condutores do Uber foram mortos em tentativas de assalto na zona sul da capital, em um intervalo de menos de um mês. Osvaldo Modolo Filho, de 52 anos, foi assassinado por passageiros; Orlando da Costa Brito, de 60, por criminosos em um semáforo.