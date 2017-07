Uber lança serviço com motoristas nota máxima para clientes fiéis

Os clientes fiéis do Uber vão poder contar com uma nova categoria de serviço a partir desta segunda-feira. É o uberX VIP, prestado pelos motoristas mais bem avaliados do aplicativo.

Inicialmente, a nova categoria funcionará apenas em São Paulo. O objetivo é incentivar os usuários a se manterem fiéis ao Uber. A empresa vem sofrendo com o aumento do número de reclamações sobre a qualidade do serviço.

Apesar de o objetivo ser oferecer uma corrida com os motoristas melhor avaliados, o novo serviço pode aumentar o tempo de espera pelo carro. O Uber admite que a espera pode subir em até um minuto, em média. Um dos quesitos que mais interferem na avaliação do serviço é justamente o tempo de espera. Outro fator, talvez o mais importante, é o preço.

Para ser atendido pelos motoristas nota máxima, os clientes precisam ter realizado 20 ou mais viagens no mês anterior ou ter feito mais de 20 pedidos no UberEATS, serviço de delivery de comida.

Na estreia do serviço, o Uber vai dar aos clientes do serviço um desconto de 50 reais para ser usado em entregas do UberEATS. Eles também terão direito a entregas gratuitas para até dez pedidos. Para usar o benefício é preciso baixar o aplicativo, se cadastrar com o mesmo e-mail usado no aplicativo da Uber e usar os códigos promocionais.

Para verificar se o serviço VIP está disponível para você é preciso abrir o aplicativo, escolher o destino final e deslizar para a esquerda o menu que aparece na metade inferior da tela. Se aparecer a opção “uberX VIP” é porque o usuário tem direito a esse serviço.

A empresa lembra que o uberX VIP é um programa mensal, portanto ele se renova mensalmente. Para se manter como um usuário VIP, o status precisa ser renovado.