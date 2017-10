Uber lança cartão de crédito com recompensas ao cliente

A Uber anunciou o lançamento de um cartão de crédito sem anuidade e com sistema de recompensas para os clientes. A novidade estará disponível nos Estados Unidos a partir de 2 de novembro. Não há previsão para lançamento no Brasil.

A cada compra, o cliente recebe de volta um valor, que varia de acordo com o preço e o segmento do serviço ou produto adquirido. Os itens com maior retorno (4%) são os de alimentação, seja em restaurantes ou até mesmo pelo aplicativo UberEats.

Ao usar o cartão de crédito para adquirir passagens aéreas, hotéis e aluguéis de imóveis, o consumidor recebe 3% do valor total. Para qualquer outra compra online, como o pagamento de serviço de streaming, o retorno é de 2%. Demais transações recebem 1% de volta.

A Uber também oferece outras recompensas para quem usa o cartão de crédito, como convites para eventos exclusivos nos Estados Unidos e pontos para usar em corridas do aplicativo ou cartões de presente.

Procurada, a empresa informou que o Uber Visa Card não tem previsão para chegar ao Brasil. Por aqui, outro aplicativo de transporte oferece recompensas aos usuários, o 4Move, que iniciou suas operações em São Paulo nesta terça-feira – os prêmios oferecidos vão de entradas de cinema até iPhones e viagens para a Disney.