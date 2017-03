Uber é multada em SP por cobrança indevida

A Uber foi multada pela Fundação Procon-SP nesta quarta-feira (08) em 13.653,33 reais. O valor ainda pode sofrer alterações, já que o cálculo é feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

A empresa de mobilidade urbana teria infringido três vezes o Código de Defesa do Consumidor (CDC). As infrações referem-se à cobrança de serviços não prestados, não restituição destes valores de acordo com a lei – a restituição deve ser feita em dobro – e por não disponibilizar no site informações relacionadas a identificação da empresa.

Segundo o Procon-SP, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017 foram feitas 18 reclamações sobre o serviço de transporte.

A Uber foi notificada ontem da decisão e tem até 15 dias para recorrer da multa. A empresa informou, por meio de nota, que irá apresentar esclarecimentos ao Procon-SP e que tem canais de suporte para os usuários.