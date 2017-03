TV por assinatura perde 364 mil clientes no país em um ano

O número de clientes de TV por assinatura no Brasil caiu 364.459 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados na última quinta-feira. O número representa uma queda de 1,91% no total de assinantes, que passou de 19,05 milhões para 18,69 milhões no período. Já a variação registrada entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foi de 105.422 clientes de TV paga a menos no país.

A redução no ano atingiu sete dos nove grupos de operadoras cadastradas na Anatel, enquanto Oi e Cabo registraram aumento no número de assinantes no período (altas de 12,03% e 3,18%, respectivamente).

Entre as tecnologias usadas, houve crescimento apenas em fibra ótica (de 27,3%, para 221.571), enquanto satélite, cabo e micro-ondas tiveram resultado menor em janeiro de 2017 que no mesmo mês do ano anterior. Apesar das quedas, a grande maioria dos assinantes utiliza serviços por satélite ou cabo (10,7 milhões e 7,7 milhões, respectivamente)

Entre os Estados, houve aumento nos assinantes no Maranhão (4,08%), Piauí (7,47%), Sergipe (4,26%), Pará (2,11%), Rio Grande do Norte (0,89%) e Tocantins (0,87%) .