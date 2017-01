Trump ameaça montadoras alemãs com imposto de importação de 35%

Ações das montadores alemãs BMW, Daimler e Volkswagen caíam nesta segunda-feira após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ter alertado que vai impor uma tarifa de 35% sobre veículos importados. As três montadoras investiram pesado em fábricas no México, onde os custos de produção são mais baixos do que nos EUA, a fim de exportarem veículos de pequeno porte para o mercado americano.

Em uma entrevista ao jornal alemão Bild publicada nesta segunda-feira, Trump criticou as montadoras alemãs por não produzirem mais carros em solo americano. “Se você quer produzir carros no mundo, então lhe desejo o melhor. Você pode produzir carros para os Estados Unidos, mas para cada carro que vier de fora aos EUA, terá que pagar um imposto de 35%”, disse Trump em comentários traduzidos para o alemão.

“Eu diria à BMW que, se estiverem construindo uma fábrica no México e planejam vender carros para os EUA, sem contar com um imposto de 35%, podem esquecer isso”, disse Trump, acrescentando que montadoras teriam que construir fábricas nos EUA para evitar essa taxa. Mercedes-Benz e BMW já possuem fábricas grandes nos EUA, onde montam veículos esportivos utilitários com altas margens.

As ações da BMW caíam 0,85%, ações da Daimler tinham queda de 1,54% e as da Volkswagen perdiam 1,07% no começo das negociações na Bolsa de Frankfurt.

Uma porta-voz do grupo BMW disse que a fábrica na região central do México, em San Luís Potosí, construirá o modelo 3 Series a partir de 2019, voltado ao mercado mundial. A unidade do México seria um acréscimo a outras fábricas do 3 Series – na Alemanha e na China.

Em junho do ano passado, a BMW prometeu investir 2,2 bilhões de dólares (7,7 bilhões de reais) no México até 2019 para montar uma capacidade de produção de 150.000 carros por ano.

A Daimler disse ter planos para começar a montar veículos Mercedes-Benz em 2018 a partir de uma unidade de 1 bilhão de dólares (3,2 bilhões de reais) compartilhada com a Renault-Nissan , na cidade mexicana de Aguascalientes. A empresa não estava imediatamente disponível para comentários.

No ano passado, a Audi, divisão da Volkswagen, inaugurou uma fábrica de 1,3 bilhão de dólares (4,18 bilhões de reais) com capacidade de 150.000 carros perto de Puebla. A companhia não pode ser imediatamente contactada.

Trump salientou que a Alemanha é uma grande produtora de veículos, notando que carros da Mercedes-Benz são frequentemente vistos em Nova York, mas alegou que não há reciprocidade suficiente. Alemães não estão comprando carros da Chevrolet no mesmo ritmo, disse ele, classificando a relação comercial como uma injusta rua de mão única.

