Toyota convoca recall por falha em cinto de segurança

A Toyota convocou nesta segunda-feira recall para a substituição do conjunto de ancoragem do cinto de segurança traseiro, do lado direito do veículo. Os proprietários dos modelos Corolla, com fabricação entre dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, devem comparecer às concessionárias a partir de 19 de junho. As informações são do Procon-SP.

Ainda segundo o órgão, a empresa enviou aos motoristas um comunicado falando sobre o problema. “Em consequência deste defeito, há risco de rompimento da referida peça, com possíveis danos físicos ao passageiro que estiver usando o cinto e aos demais ocupantes”.

Para agendamento e mais informações, a Toyota disponibiliza o telefone 0800 703 0206 e o site http://www.toyota.com.br/recall.

Confira os veículos afetados:

Veículos Ano/Modelo Código Alfanumérico Chassis Envolvidos Corolla 20/12/16 a 24/2/17 9BRBDWHE H034333 – H0346204 Corolla 20/12/16 a 24/2/17 9BRBDWHE H0097419 – H0104445 Corolla 20/12/16 a 24/2/17 9BRBD3HE H03040380 – H0346194

Procurada, a Toyota não retornou o contato até o fechamento da reportagem.

