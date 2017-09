Tour do Pica-Pau por cidades brasileiras viraliza na internet

Uma campanha para a divulgação da animação ‘Pica-Pau – o Filme’ colocou o personagem na estrada para visitar oito cidades brasileiras – Manaus, Olinda, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Foz do Iguaçu.

A Tour do Pica-Pau começou no norte do país e rendeu 802.000 interações nas redes sociais, que incluem Facebook da Universal (empresa responsável pelo filme), Facebook do Pica-Pau, Instagram, Stories e Twitter – redes em que foram postadas fotos das aventuras do personagem em pontos turísticos das cidades.

O personagem também aproveitou a viagem para dar dicas de passeios, como a Ópera de Arame, em Curitiba.

A empreitada começou no dia 10 de setembro, em Manaus, e foi até 25 de setembro, com parada final em Foz do Iguaçu – cidade que já foi cenário de um dos episódios de Pica-Pau.

A cena clássica foi reproduzida pelo personagem durante sua passagem pela cidade.

A campanha também rendeu 18,6 milhões de impressões (número de pessoas impactadas). Ao todo foram 156 posts e 92 Stories.

Quando o filme estrear, no dia 5 de outubro, o personagem coloca o pé na estrada novamente para visitar cinemas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A produção será feita pelo diretor Alex Zamm e terá participação da atriz brasileira Thayla Ayala.

Confira como foi a passagem do personagem nas oito capitais brasileiras: