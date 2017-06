Todas as profissões são dignas, diz executivo do McDonald’s

O vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, Roberto Gnypek, disse que todas as profissões são dignas. Ele comentou a brincadeira realizada por alunos de Porto Alegre, que se fantasiaram de profissões que exerceriam se não dessem certo na vida.

Na festa ‘Se nada der certo’, os estudantes se vestiram de ambulantes, empregadas domésticas e funcionários do McDonald’s.

“Temos que entender que são jovens e foram inconsequentes. Não podemos massacrar as pessoas pelos seus erros. Acho que ficou muito claro nessa discussão que foi uma visão preconceituosa, em um mundo onde não cabe mais isso. Todas as profissões são dignas e o que interessa é como você age como cidadão”.

Ao comentar sobre a reforma trabalhista, o vice-presidente de marketing do McDonald’s afirmou acreditar no bom senso dos políticos. “As pessoas que influenciam as leis não podem esquecer que existem famílias envolvidas com essa história e que o futuro de um monte de gente depende disso. Somos o maior empregador do 1º emprego no país, trazemos muitos jovens para o mercado de trabalho. Quanto mais essas regras trabalhistas ficarem flexibilizadas, desde que apoiem os direitos do trabalhador, é melhor pro mercado de trabalho”, disse.

Gnypek afirmou que o McDonald’s é a favor do que é melhor para o trabalhador. “Nós acreditamos e esperamos uma melhoria das leis, mas sempre com a visão de que o direito do trabalhador deve ser defendido acima de qualquer coisa”.

De acordo com o vice-presidente, 2 milhões de pessoas passam diariamente pelos restaurantes da rede de fast food. A expectativa de crescimento para o próximo ano é alta – apenas entre 2016 e 2017, o McDonald’s abriu 50 novos restaurantes. “Devemos manter o ritmo de crescimento, ainda mais com indícios de uma economia melhor no ano que vem. O Brasil tem um potencial muito grande no setor da alimentação fora de casa”.

Minions

Gnypek ainda comentou sobre os novos lançamentos do cardápio, que estarão nas lojas a partir de amanhã. Um deles é a torta de banana split dos Minions. “É uma sobremesa famosa dos anos 80. Misturamos os conceitos de trazer uma sobremesa que os pais comiam quando eram crianças e que pode integrar a família. É uma sobremesa que todos podem compartilhar”.

Nessa versão, o McDonald’s substituiu as bananas pela torta de banana do fast food.

O executivo sinalizou que a rede pode resgatar as batatas dos Minions. “Na continuação do filme Minions, elas podem voltar, pois foram um sucesso de público. A gente acha uma ideia fantástica e que veio do Brasil. Inspiramos Austrália e outros países a fazerem essas batatinhas”.