Tinder diz que vai banir ‘porcos machistas’ do aplicativo

O Tinder – plataforma de relacionamento – vai banir os ‘porcos machistas’ do aplicativo. A decisão consta da carta publicada pela vice-presidente de comunicação e marca do Tinder, Rosette Pambakian.

“O Tinder tem uma política que não tolera desrespeito. Sem discursos sexistas. Sem porcos machistas. Sem brincadeiras de mau gosto. Sem babacas incapazes de superar suas ineptidões tempo suficiente para ter uma conversa decente com outra pessoa no Tinder”, diz ela.

A carta é endereçada ao usuário Nick, que enviou uma série de mensagens sexistas para uma mulher somente porque ela demorou para respondê-lo. As ofensas incluíam injúrias raciais para a vítima, que é de origem asiática.

“Eu fiquei pessoalmente ofendida com o que você disse. As suas palavras para aquela mulher foram um ataque, não só contra ela, como contra todas nós. Todos os dias, nós trabalhamos para livrar nosso ecossistema de parasitas como você. Eu nunca vou entender por que alguém escolhe espalhar ódio pelo mundo, mas você não tem essa opção no Tinder. Ódio não é uma opção e nós continuaremos a enfrentá-lo onde quer que ele mostre sua cara feia”, afirma ela.

Por fim, Rosette alerta Nick que ele terá que “procurar muito para encontrar uma empresa que contrate você”. “Não sei se soube, mas mais e mais mulheres estão se tornando empreendedoras e líderes empresariais de sucesso. Obviamente, você não andou prestando atenção. A voz feminina está ficando cada vez mais abrangente!”