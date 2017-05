Tesouro e BC buscam normalidade após denúncias contra Temer

O Tesouro Nacional e o Banco Central publicaram notas nesta quinta-feira afirmando que estão atentos ao mercado e que atuarão para manter sua plena funcionalidade. Os anúncios ocorrem após notícia de que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou o presidente MichelTemer concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que está preso. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo na última quarta-feira.

O BC afirmou que segue monitorando o impacto das informações divulgadas pela imprensa. “Esse monitoramento e atuação têm foco no bom funcionamento dos mercados. Não há relação direta e mecânica com a política monetária, que continuará focada nos seus objetivos tradicionais”, disse a autoridade monetária.

O Tesouro informou que “permanece monitorando os impactos decorrentes dos fatos políticos mais recentes, e adotará as medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e a adequada liquidez dos mercados”.

A expectativa generalizada do mercado é de forte impacto nos mercados de câmbio, juros e ações diante das perspectivas fortemente negativas para o governo e sua agenda de reformas econômicas.

(Com Reuters)