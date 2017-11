Temer: ‘Vamos terminar as reformas neste governo’

O presidente Michel Temer (PMDB) reafirmou nesta segunda-feira que o governo quer aprovar ainda este ano a reforma da Previdência e voltou a destacar que a proposta acabará com privilégios de servidores públicos. Na semana passada, o peemedebista chegou a admitir que havia dificuldades para aprovar as mudanças na aposentadoria, mas voltou atrás após a reação negativa do mercado.

“Vamos completar essa fase reformista que adotamos no país durante esse governo, quem sabe ainda neste ano. Quem sabe, não, com toda certeza. Aqui a gente diz uma coisa e depois dizem que há dúvida. Não há dúvida. Nós vamos fazer a reforma previdenciária, que é importante para o país e vamos desmistificar e desmentir certas coisas que disseram no começo”, afirmou o presidente, em cerimônia de entrega simbólica das primeiras unidades do Cartão Reforma, programa que vai permitir a famílias de baixa renda fazer melhorias em seus imóveis.

O presidente voltou a defender que a reforma da Previdência acabará com privilégios. “Não faz sentido os trabalhadores da iniciativa privada levarem um tempo mais longo para se aposentar e se aposentem com valor pequeno, enquanto servidores públicos se aposentam mais cedo e com valores estratosféricos. Estamos tendo coragem para fazer isso”, acrescentou.

Temer destacou que a proposta de reforma na Previdência não fará com que as pessoas não consigam se aposentar, lembrando que o projeto prevê uma regra de transição ao longo de 20 anos. “Ou seja, é uma reforma racional porque leva em conta os direitos daqueles que já estão em atividade”, afirmou.

Habitação

Ele ainda aproveitou a entrega do Cartão Reforma para comparar a tramitação da reforma previdenciária – e outras como o teto de gastos e a reforma trabalhista – com a reforma de uma casa. Ele ainda ressaltou o apoio do Congresso Nacional na aprovação das reformas. “Toda vez que se vai fazer uma reforma, a casa fica feia, mas quando a reforma termina, a casa está um brinco, bonita. As pessoas reclamam que tem poeira, o vizinho reclama do barulho, toda reforma é assim. A casa vai ficar barulhenta e com reclamações, mas, quando estiver pronta, todo mundo vai aplaudir”, completou. “Vamos trabalhar sem descanso para melhorar a vida dos brasileiros.”

Temer disse que o Cartão Reforma é um dos pilares da sua política habitacional. O programa concede até 9.646,07 reais para reformar, ampliar e até mesmo concluir moradias de famílias com renda mensal de até 2.811 reais. O Ministério das Cidades trabalha com a expectativa de atingir 182 mil famílias até 2018 e o orçamento é de 1 bilhão de reais, a fundo perdido, ou seja, o beneficiário não precisará pagar nada.

“Fico realmente entusiasmado com o Cartão Reforma, que queremos levar adiante neste ano e no próximo”, afirmou.