Temer sobre a inflação na meta: ‘No caminho certo’

O presidente Michel Temer comemorou nesta quarta-feira o fato de o IPCA, a inflação oficial do país, ter subido menos que o esperado em dezembro e terminado 2016 dentro da meta do governo. O indicador fechou o ano passado com alta de 6,29%, voltando a ficar dentro da meta do governo – de 4,5%, com tolerância de dois pontos porcentuais – depois de ter estourado o objetivo em 2015.

“Hoje nós temos uma boa notícia, questão da inflação oficial”, disse Temer. “O governo está (…) num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação.”

O presidente também exaltou a rapidez no andamento de reformas propostas pelo governo, ainda que apenas a que limita os gastos públicos já tenha sido aprovada em definitivo no Congresso. A reforma do ensino médio ainda depende de aprovação do Senado, enquanto a reforma da Previdência e as mudanças na legislação trabalhista estão em estágios iniciais de tramitação.

“Foi uma vitória termos chegado nestas quatro reformas fundamentais pré-anunciadas no passado e que foram realizadas em um tempo muito curto”, disse.

O presidente ressaltou que 2017 “é um ano fundamental porque é um ano de consolidação, digamos assim, daquilo que nós fizemos, todos fizemos, no segundo semestre de 2016”.

(Com Reuters)