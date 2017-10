Temer sanciona lei que prioriza restituição de IR de professor

O presidente Michel Temer sancionou projeto que autoriza a Receita Federal a dar prioridade no pagamento de restituição do Imposto de Renda a professores, depois de idosos. A lei será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

Pelas regras atuais, têm prioridade no recebimento da restituição de IR os idosos. O projeto inclui os professores nessa lista. Com isso, a ordem de liberação das restituições passa a ser a seguinte: idosos, deficientes, professores e demais contribuintes.

Para ter prioridade como professor, de acordo com o projeto aprovado no Congresso, a principal fonte de renda do contribuinte precisa ser o magistério.