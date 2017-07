Temer indica Marcelo Barbosa para presidir CVM

O presidente Michel Temer encaminhou para a apreciação do Senado Federal o nome do advogado Marcelo Santos Barbosa para exercer o cargo de presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em substituição a Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, cujo mandato termina nesta sexta-feira. O órgão é responsável por regular o mercado de capitais, como por exemplo os negócios na bolsa de valores. A indicação foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Para assumir a presidência da CVM, órgão do Ministério da Fazenda, Barbosa passará por sabatina no Senado e terá que ter sua indicação aprovada tanto em comissão quanto no plenário da Casa. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Barbosa é advogado e sócio do escritório Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro, especializado em direito societário e mercado de capitais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ele tem mestrado pela Columbia Law School de Nova York, nos Estados Unidos, também foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ, professor da FGV Direito no Rio de Janeiro e presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Estudar. O indicado ainda é membro do Conselho Consultivo do Columbia Global Center Latin America e participante do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF).

(Com Estadão Conteúdo)