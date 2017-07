Temer diz que queixa da indústria a aumento de tributo é natural

1 /9 O presidente da República, Michel Temer (PMDB), durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco - 21/07/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

2 /9 O presidente da República, Michel Temer (PMDB), durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco - 21/07/2017 (Alan Santos/PR/Divulgação)

O presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente da Argentina, Mauricio Macri, conversam antes da foto oficial na cúpula do bloco comercial do Mercosul em Mendoza, Argentina - 21/07/2017

3 /9 O presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente da Argentina, Mauricio Macri, conversam antes da foto oficial na cúpula do bloco comercial do Mercosul em Mendoza, Argentina - 21/07/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

4 /9 O presidente da República, Michel Temer (PMDB), durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco - 21/07/2017 (Andres Larrovere/AFP)

5 /9 O presidente da República, Michel Temer se encontrou com o presidente da Argentina, Mauricio Macri durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza - 21/07/2017 (Argentine Presidency/Reuters)

6 /9 O presidente da República, Michel Temer (PMDB), durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco - 21/07/2017 (Alan Santos/PR/Divulgação)

7 /9 O presidente da República, Michel Temer (PMDB), durante a 50ª cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina, em que o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco - 21/07/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

8/9 A presidente do Chile, Michelle Bachelet, sorri ao lado do presidente do Brasil, Michel Temer, e da ministra da Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Maria Claudia Lacouture, antes da foto oficial na cúpula do bloco comercial do Mercosul em Mendoza, Argentina - 21 de julho de 2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, sorri ao lado do presidente do Brasil, Michel Temer, e da ministra da Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Maria Claudia Lacouture, antes da foto oficial na cúpula do bloco comercial do Mercosul em Mendoza, Argentina - 21 de julho de 2017