Temer deve decidir sobre MP da reforma até amanhã, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) indicou hoje que as mudanças na lei trabalhista prometidas a senadores deve ocorrer por Medida Provisória (MP). Em postagem no Twitter, ele disse que o presidente deve decidir como será cumprido o acordo até amanha.

Para acelerar a votação no Senado, o governo se comprometeu a regulamentar os pontos polêmicos por medida provisória. Se o texto fosse alterado, teria de voltar para a Câmara, atrasando a tramitação.

As mudanças são referentes a pontos como o trabalho de mulheres grávidas em ambientes insalubres, atuação sindical e trabalho intermitente.

De acordo com Jucá, o governo entende que o melhor é fazer uma MP em vez de um projeto de lei por causa da vigência, e deve tomar uma decisão sobre o assunto “entre hoje e amanhã”.”Um projeto de lei não começa a valer de imediato e haverá uma segurança jurídica grande para as mudanças que queremos fazer”, escreveu.

Durante a votação da legislação trabalhista, fizemos um acordo com os senadores para que uma Medida Provisória fosse editada com os ajustes da reforma. O presidente está ponderando e deve tomar uma decisão de hoje para amanhã. — Romero Jucá (@romerojuca) November 14, 2017

Nós aprovamos a lei da forma como veio da Câmara dos Deputados exatamente por conta desse compromisso de ter a Medida Provisória. Um projeto de lei não começa a valer de imediato e haverá uma segurança jurídica grande de que regra valerá para as mudanças que queremos fazer. — Romero Jucá (@romerojuca) November 14, 2017

O senador também disse que sabe que há “setores” defendendo outras formas de alteração, mas que o governo havia se comprometido a fazer uma Medida Provisória. Um dos opositores da ideia de fazer as alterações via MP é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo o parlamentar, como a reforma trabalhista foi feita via projeto de lei, também deveria ser alterada dessa forma.

Maia considera que uma alteração via MP seria inconstitucional, e reclama do excesso de leis encaminhadas dessa forma. Segundo a Constituição, a media provisória deve ser usada para assuntos com “relevância e urgência”.