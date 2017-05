Suspeitos continuam detidos após ação da PF na Agricultura

Quatro das seis pessoas detidas pela Polícia Federal, nesta terça-feira, durante a Operação Lucas, continuam presas. Elas são investigadas em um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura e empresas do setor agropecuário fiscalizadas pela pasta.

De acordo com a Justiça, as prisões temporárias foram mantidas pelo juiz João Paulo Abe para que os suspeitos pudessem prestar depoimentos em Palmas (TO). Ao todo, cerca de R$ 2,2 milhões foram bloqueados pela Justiça. Os dois liberados justificaram depósitos suspeitos, mas continuam sob investigação.

Apesar das semelhanças, a Operação Lucas não tem relação com a Operação Carne Fraca. A investigação, que culminou com as prisões desta terça, teve início a partir da denúncia de que frigoríficos e empresas de laticínios fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura teriam sido favorecidos em processos administrativos.

Utilizando recursos como quebra de sigilo fiscal e bancário, a PF apurou que a então chefe de Fiscalização do Ministério da Agricultura recebia, de empresas fiscalizadas pelo órgão, valores mensais para as suas despesas pessoais.

Os agentes cumpriram 62 mandados judiciais em cinco estados: Tocantins, Pará, Maranhão, São Paulo e Pernambuco.

A nota informa que as pessoas investigadas pela operação poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa. O nome de Lucas se deve a uma passagem bíblica, do livro do apóstolo de mesmo nome, que diz “Não peçais mais do que o que vos está ordenado” e “A ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo”.