Supermercados oferecem descontos mínimos de 15% pelo celular

As redes Pão de Açúcar e Extra lançaram um sistema de descontos pelo celular. Em vez de saber das ofertas por panfletos, cartazes ou propaganda na TV, o cliente fica sabendo das promoções diretamente em seu celular.

O diferencial do programa Meu Desconto é que ele oferece ofertas exclusivas para cada cliente, dependendo do histórico de compra de cada cliente.

Segundo o Grupo Pão de Açúcar (GPA), dono das duas redes, o desconto mínimo será de 15%, mas não haverá percentual máximo – depende da negociação com os fornecedores.

Para ter direito ao desconto, o cliente precisa baixar os aplicativos do Clube Extra e Pão de Açúcar Mais, disponíveis para os sistemas iOs ou Android.

Para clientes já cadastrados nos programas de fidelidade das bandeiras, basta identificar-se com o CPF para ter acesso às ofertas personalizadas. Clientes que ainda não são cadastrados nos programas de fidelidade terão acesso a promoções sugeridas pelo aplicativo.

A partir daí, basta clicar nas ofertas desejadas. A validação é automática e acontece imediatamente. Basta pegar o produto escolhido, passar no caixa e identificar-se com seu CPF: o desconto será aplicado.

As ofertas serão aceitas em todas as modalidades de loja do Pão de Açúcar e Extra. Pesquisa da Kantar Worldpannel mostrou que 80% dos brasileiros afirmam terem comprado produtos com descontos nos últimos meses.

Para o GPA, chama a atenção que muitos consumidores compram produtos sem planejamento dos itens em oferta.

“O Meu Desconto é uma evolução na forma do varejo oferecer ofertas e na maneira como os programas de fidelidade relacionam-se com os clientes”, diz Jorge Faiçal, diretor de marketing do GPA.