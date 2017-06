Site de consulta à restituição do IR tem instabilidade

Não se assuste se o site da Receita Federal informar que a data de nascimento informada não bate com a registrada na base de dados do órgão. A Receita informa que o sistema de consulta às restituições do Imposto de Renda está instável.

Enquanto durar a instabilidade, o site pode ter dificuldade para fornecer informações. Leitores relataram que o site informava que a conexão utilizada para a consulta não era segura e bloqueava a pesquisa. Para outros, a informação era de que os servidores estavam ocupados.

A Receita informou que o problema é causado pelo elevado número de consultas ao site. A consulta ao primeiro lote de restituições de Imposto de Renda foi liberada às 9h desta quinta-feira. Mais de 1,6 milhão de contribuintes estão neste lote.

A recomendação da Receita é que os contribuintes com dificuldade para acessar o site de consulta tentem pesquisar mais tarde.