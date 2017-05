Setor público tem superávit de R$ 12,9 bilhões em abril

O setor público consolidado registrou um superávit primário de 12,908 bilhões de reais em novembro, o melhor resultado para o mês desde 2015. O dado divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira indica a diferença entre as receitas e as despesas das entidades públicas, sem considerar os juros, e engloba as contas dos governos federal, estaduais e municipais mais as empresas estatais.

Em março, o resultado primário havia sido um rombo de 11,047 bilhões de reais, o pior da série histórica. E o resultado de abril de 2016 foi um superávit de 10,181 bilhões de reais.

De acordo com o cálculo do BC, o superávit no último mês foi decorrente do resultado positivo no governo federal (11,451 bilhões de reais), nos regionais (867 milhões de reais) e nas estatais (590 milhões de reais). Na última quinta-feira, o Tesouro divulgou um superávit nas contas da administração federal, de 12,570 bilhões de reais. A diferença nos valores acontece em razão das metodologias distintas usadas pelo Tesouro e pelo Banco Central.

No ano, o setor público consolidado acumula superávit de 15,105 bilhões de reais, segundo os dados do Banco Central. No mesmo período do ano passado, essa conta estava em 4,411 bilhões de reais.A meta para o ano é de um déficit de até 143,1 bilhões de reais, sendo que 139 bilhões de reais correspondem ao déficit permitido para o governo federal.