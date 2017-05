Ao vivo: Senado começa a discutir a reforma trabalhista

O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) vai apresentar o relatório da reforma trabalhista à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira. O projeto é discutido em audiência pública na casa, e a expectativa é de que o relatório seja lido na sequência. Na última semana, após a crise política causada pela notícia de que o presidente Michel Temer teria sido gravado dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Ferraço havia dito que a tramitação do projeto estava suspensa.

A etapa marca o início da tramitação do projeto na Casa, que foi aprovado na Câmara no dia 27 de abril. A matéria que altera mais de 100 pontos da CLT vai tramitar também em outras duas comissões antes de ser votada no plenário. A ideia do governo era de acelerar o processo e analisar o texto apenas na CAE e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) mas a oposição conseguiu fazer com que o projeto também passasse pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A aprovação da reforma da Previdência só precisa ser aprovada pelo Senado antes de ser sancionada. O projeto tem tramitação mais simples que outra reforma proposta pelo governo, a da Previdência, que ainda precisa passar por dois turnos em ambas as casas legislativas por ser mudança na Constituição.