Santander é o banco com mais reclamações no 3º trimestre, diz BC

O Santander teve aumento no índice de reclamações no terceiro trimestre deste ano e foi a instituição com pior resultado nesse quesito, segundo dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira (veja abaixo). No trimestre anterior, a instituição estava no terceiro lugar no Ranking de Instituições por Índice de Reclamações para instituições com mais de 4 milhões de clientes.

No total, houve 1.600 reclamações consideradas procedentes no terceiro trimestre deste ano. O principal motivo (567) foi em relação ao serviço na internet, segundo o quesito “irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços disponibilizados em internet banking”. O Santander tem 38,8 milhões de clientes, segundo dados do BC.

Em segundo lugar no ranking de reclamações do trimestre está o Banco Votorantim (4 milhões de clientes), que ocupava a sétima posição no segundo trimestre. A Caixa, que liderava o levantamento anterior, ficou na terceira posição.

O índice do BC é obtido a partir da divisão do número de reclamações em relação ao número de clientes, multiplicado por 1 milhão.

Outro lado

O banco Votorantim disse que considera o levantamento do BC importante e que ele mostra os itens que precisam ser melhorados. “Neste sentido, todas as correções necessárias para uma questão pontual foram realizadas, para que nos próximos rankings voltemos a ocupar as últimas colocações, com tem sido habitual para o banco nos últimos anos”, disse a instituição em comunicado.

A Caixa disse que leva em conta a opinião dos clientes para melhoria e modernização do seu atendimento. “. Informa também que revisa permanentemente seus serviços e produtos para garantir a satisfação dos seus clientes, priorizando a redução das reclamações e o aumento da solução em todos os canais, internos e externos”, disse o banco em nota.

O Banco do Brasil disse que adota ações de aprimoramento para que a melhora no atendimento e a adequação do produtos e serviços repercutam na satisfação dos clientes. “O BB segue com a expansão do atendimento digital e com a modernização dos processos de atendimento para melhorar ainda mais a experiência dos clientes”.

O Santander e o Bradesco não retornaram o pedido de comentário até a publicação deste texto.